يؤدي فلاديمير بوتين، الرئيس المنتخب، اليوم 7 مايو/أيار، اليمين الدستورية أمام الشعب الروسي والمسؤولين وأعضاء مجلسي البرلمان الروسي، وذلك خلال مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا مجددا.

ستجري مراسم تنصيب، فلاديمير بوتين، لفترة رئاسية جديدة، اليوم الاثنين 7 أيار/مايو. وستكون هذه المراسم هي الرابعة في مسيرته السياسية.

وقد جرت الانتخابات الرئاسية الروسية في آذار/مارس من العام الحالي. وفاز بوتين بنسبة 76.69% من الأصوات. ووفقا للجنة الانتخابية المركزية فإن 56430712 ناخبا صوتوا للرئيس الحالي.

وتبدأ مراسم التنصيب قبل الظهر بقليل. ويحمل حرس الشرف العلم الوطني والدستور وعلامة الرئيس عبر قاعة غيورغوفسكي والكسندروفسكي وصولا إلى قاعة اندرييفسكي.

ويصل الرئيس المنتخب إلى قصر الكرملين الكبير قبل 5 دقائق من بدء المراسم ويصعد إلى المنصة، حيث يضع يده اليمنى على الدستور ويقول نص القسم.

ويعلن رئيس المحكمة الدستورية استلام رئيس الدولة منصبه ويسلمه رموز السلطة.وفي نهاية الحفل، تقوم المدفعية بإطلاق النار 30 مرة. ويجري عرض الفوج الرئاسي في ساحة الكاتدرائية.

الضيوف

يتم تحديد قائمة الضيوف من قبل خدمة البروتوكول. ويحضر المراسم أعضاء مجلس الوزراء والبرلمانيون ورؤساء الإدارة الرئاسية وقضاة المحكمة الدستورية والسلك الدبلوماسي وغيرهم من المدعوين.

The post فيديو.. مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية