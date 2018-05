تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صور عن تصاعد أدخنة من المكتب الرئاسي في صنعاء بعد قصف التحالف العربي اجتماعاً لقادة مليشيا الحوثي وهم بداخله ويتوقع أن تكون الغارات قد اودت بحياة الكثير من قيادات المليشيات الحوثية.

وقالت مصادر يمنية لقناة “سكاى نيوز”، إن القيادى فى ميليشيات الحوثى محمد عليىالحوثى، ورئيس ما يسمى المجلس السياسى الأعلى مهدى المشاط كانا فى مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة التحرير بصنعاء وقت تنفيذ غارات التحالف العربى.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربى اليوم الإثنين، بعدة غارات وزارتى الدفاع والداخلية الخاضعتين للميليشيات الانقلابية فى العاصمة صنعاء.

The post تصاعد أدخنة من مقر الرئاسة بصنعاء بعد غارات استهدفت الحوثيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية