السفير الفرنسي يكشف موقف بلده من مستقبل الأسد

باريس 07 أبريل 2018 (وال) – صرح السفير الفرنسي في روسيا سيلفي بيرمان، اليوم الاثنين،خلال مقابلة خاصة مع صحيفة “كوميرسانت” الروسية أن فرنسا لم تعد تطالب باستقالة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال السفير أن الأولوية بالنسبة لنا هي محاربة الإرهاب في سوريا، أما الهدف الثاني هو حل أزمة اللاجئين”.

وأشار بيرمان إلى أن فرنسا تفضل بقاء السوريين في بلادهم لأن الهجرة ستؤدي إلى أزمات جديدة في أوروبا، ومن هنا يجب على السوريين البقاء في بلادهم من خلال تغييرات وإصلاحات سياسة في سوريا.

وذكر بيرمان أن أولويات فرنسا هي تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، إضافةًإلى إيجاد حل سياسي يرضي جيمع الأطراف مع منع استعمال الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإرهاب. (وال – باريس) هــ ع

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