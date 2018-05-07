ثلاثة آلاف أسرة بلا مأوى بعد تدمير منازلها في سرت على يد البنيان المرصوص

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف أسرة لم تعد إلى المدينة حتى الآن ومعظمها تعيش بلا مأوى بعد تدمير منازلها بالكامل.

وأوضح المعداني، في تصريحات صحفية، أن 30 % من البنية التحتية في المدينة مدمرة خاصة الجهة الشمالية ومنطقة البحر التي تشمل المنطقة السكنية الأولى وحي المنارة والجيزة البحرية وعمارات الـ600 وحدة سكنية.

وأعرب عميد البلدية عن أسفه لعدم تفعيل قرار المجلس الرئاسي الذي أصدره العام الماضي بشأن صرف بدل إيجار وتعويضات للأسر التي دمرت منازلها في سرت، مشيرا إلى أن الملف لازال طي الأدراج لدى وزارة المالية دون معرفة الأسباب.

وأشار المعداني إلى أن المجلس البلدي قام ببعض أعمال الصيانة البسيطة بالإمكانيات المتاحة لبعض المدارس ورصد الأضرار التي وقعت للمنازل من خلال لجان شكلها المجلس البلدي بالإضافة لتشكيل البلدية منظومة للأسر المدمرة منازلهم.

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