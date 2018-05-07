القوات السعودية تقتل مطلوبا لتنفيذه هجوما على نقطة أمنية

الرياض-العنوان

ذكرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين أن قوات الأمن السعودية قتلت بالرصاص رجلا مطلوبا بسبب هجوم أدى لمقتل أربعة من رجال الأمن في نقطة تفتيش أمنية بمنطقة عسير في جنوب غرب المملكة أواخر الشهر الماضي.

وأفاد الإعلان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الرجل الذي يدعى خالد محمد علي الشهري كان في منزل ذويه بقرية الوهدة عند محاصرته مساء السبت، وأنه رفض الاستسلام وهاجم قوات الأمن بسلاح أبيض.

ولم تتضح الدوافع وراء الهجوم الذي وقع يوم 20 أبريل واتهمت السلطات الشهري بتنفيذه. وتقع منطقة عسير على الحدود مع اليمن، حيث يحارب التحالف الذي تقوده السعودية جماعة الحوثي المسلحة، لكن لم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالحرب اليمنية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

المصدر-وكالات

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