مقتل انتحارى قبل تفجيره مركزا للتبرع بالدم فى أفغانستان

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية، اليوم الاثنين، أن انفجار كابول الذى وقع فجر اليوم لم يسفر سوى عن مقتل منفذه.

ونقلت وكالة أنباء ” خامة برس” الأفغانية، عن المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاى، قوله إن انفجارا وقع قرب إحدى الحدائق فى محيط منطقة الشرطة الرابعة فى كابول.

وأضاف ستانيكزاى، أن الانتحارى كان يستهدف مركزا للتبرع بالدم، لكنه قُتل بالرصاص قبل أن يتمكن من الوصول إلى هدفه، مؤكدا أن هذه الواقعة أسفرت عن مقتل الانتحارى وحده، ولم يصب أى شخص آخر.

ولم تعلن أى جهة أو جماعة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث.

