وزير الخارجية البريطاني يحث ترامب على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن 07 مايو 2018 (وال) – حث وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال جونسون للرئيس ترامب إن في هذا المنعطف الدقيق من الخطأ أن تذهب بعيدا.

هذا ويزور جونسون واشنطن حاليا، بهدف إقناع الرئيس الأمريكي بالبقاء جزءا من الاتفاق الدولي.

وتضمن الاتفاق موافقة إيران على كبح أنشطتها النووية، مقابل تخفيف العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على اقتصادها.

يشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعملوا خلف الكواليس منذ أسابيع، من أجل الحفاظ على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ووقع عليه أيضا كل من روسيا والصين. (وال – واشنطن) هــ ع

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