هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل باصيني بودز

ما رأيك في طبخ وجبة مختلفة اليوم؟ مؤكد أن عائلتك تشعر بالملل من كثرة تناول الوجبات المتشابهة، لذلك أقترح عليك اليوم تحضير وجبة "باصيني بودز"، وجبة صينية رائع المذاق وطيبة الرائحة مكونة من الخضروات واللحوم معا، وأغلب مكوناتها متوفرة في ثلاجتك ولن تحتاجي إلى شراء مكون من المتجر..

مكونات العجينة

– كوبان دقيق أبيض

– نصف كوب زيت

– بيضتان

طريقة تحضير العجينة

– وضع الدقيق في وعاء ثم تجويفه من المنتصف ثم صب البيض والزيت فيه.

– استمري فى التقليب جيدا حتي يعجن واتركيه لمدة 15 دقيقة.

الحشو

– كوبان لحم مفروم مطبوخ أو دجاج شرائح مطبوخ

– نصف كوب بصل مفروم

– ملعقة ثوم مفروم

– ثمرة جزر مقشرة ومفرومة

– ملعقة كزبرة مطحونة

– ملعقة سكر مطحون

– نصف كوب مشروم

– ملعقتين صلصة صويا

– ملعقة فلفل أسود بالملح

طريقة التحضير:

– ضعي كل المكونات في وعاء واحد واخلطيها معا حتى تكون ناعمة.

– احضري العجينة وافرديها على الرخامة بعد رشها بالدقيق.

– قطعي العجينة بعد فردها جيدا إلى مربعات أو مستطيلات متوسطة الحجم.

– ضعي ملعقة من الحشو في كل قطعة من العجين ثم اغلقيها جيدا.

– بعد الانتهاء..احضري وعاء به ماء مغلي على النار وضعي فيه كل واحدة من قطع العجينه لمدة دقائق فقط ثم اخرجيها سريعا.

– احضري طاسة القلي وقومي بتحميرها على الواجهتين.

التقديم

احضري طبقا من قطع الطماطم المقلية والمغموسة فى التوابل بجوارها.

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