علب التونة الفاضية ماتترميش.. 8 حيل لاستخدامها في ديكور مميز

التونة من المعلبات المفضلة للكثير منا، خاصة أنها من الأكلات السريعة، ومعظمنا يلجأ إليها بعد يوم شاق من العمل وعدم القدرة على إعداد وجبات، فهى وجبة مغذية وشهية فى نفس الوقت، نلجأ إلى التخلص من عبوات التونة بعد تناول ما بداخلها، ولكن هل فكرت يومًا فى الاستفادة منها فى الكثير من الأشياء لديكور منزلك، ففكرة تدوير أشيائك القديمة بإمكانيات بسيطة وخطوات سهلة فى اشكال ديكور مختلفة من الأمور التى تجعلك سعيدة، وفى الموضوع التالى نتناول أفكار لإعادة تدوير علب التونة فى ديكور المنزل بدلًا من إلقائها فى سلة القمامة.

1- بعد تناول ما بداخل علبة التونة، اغسليها جيدًا وتأكدى من عدم وجود رائحة داخلها، واستخدميها فى الإضاءة من خلال تغلفيها بورق الحائط أو أى ورق زينة لديك، وعلقيها على الحائط، وضيفى الشمع بداخلها للحصول على إضاءة مريحة للأعصاب.

2- صممى ساعة بسيطة مصنوعة من علبة تونة فارغة، كل ما عليك هو تنظيفها جيدًا وطلائها بالون يتناسب مع الأثاث والدهانات، هذه الفكرة تناسب غرف الأطفال أو المطبخ.

3- نظفى علب التونة جيدا وانزعى عنها الغلاف الخارجى، واستعمليها فى عمل الكب الكيك أو التارت، فهى ذات شكل مستدير وتناسب الكب كيك، اعرفى إزاى تستخدمى علب الأحذية الفارغة فى الديكور من هنا.

4- بعد تنظيفها وتزيينها بورق الحائط، علقيها فى البلكونة أو بحبل أو سلك، وضعى بها الطعام للطيور، العصافير أو الحمام، فهى صغيرة وتناسب وضع الطعام فيها، ولكن تأكدي من إزالة الغطاء بطريقة صحيحة حتى لا تجرح الطيور بحوافها الحادة.

5- استخدمى علب التونة الفارغة فى تخزين الإكسسورات الصغيرة كالخواتم أو الأزرار، ولونيها باللون المفضل لديك، وضعى فيها ما تريدين، فهى وسيلة للتنظيم والتخلص من فوضى إكسسوراتك.

6- استخدمى علب التونة كقطاعة مستديرة لشرائح التوست، بعد تنظيفها وإزالة الغطاء منها.

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7- فرحى أطفالك، وزينى علب التونة الفارغة واستعمليها كمقالم لتزيين المكتب ووضع الأقلام والأدوات المدرسية بداخلها، يمكنك الاستعانة بورق زينة برسومات كرتونية تفرح أطفالك.

8- استخدميها لعمل أقراص برجر متساوية الحجم، أو عمل بيض العيون، من خلال تنظيفها باستخدام أداة ثنى قوية لتحويلها لشكل قلب، ووضع البيض بداخلها، أطفالك سيفرحون بذلك جدًا.

بهذه الخطوات يمكنك الاستفادة من علب التونة الفارغة بعد تناولها، وتعودى دائمًا على التفكير قبل إلقاء أى شيء فى سلة القمامة، ففكرة تدوير الأشياء تسعدك لأنك تنتجين شيئا جديدا بنفسك، كما أنها توفر الأموال لأنك تجددى من ديكور منزلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا