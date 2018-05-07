عبدالرزاق الداهش يكتب : تشقشق الطيور!!

لماذا نهتم بقضية مرتبات والد زياد دغيم، ونشتت أذهاننا بعيدا عن قضايا كبرى ومصيرية، بوزن قضية ثقب الأوزون، والاحتباس الحراري، وحتى ظاهرة الاطباق الطائرة؟

كلام وزير التعليم مهم، فماذا تعني مرتبات والد دغيم أمام دوسيه داعش، بل وأمام فرضية فلكية مرعبة مثل اصطدام الأرض بأحد المجرات؟

صحيح مرتب والد زياد دغيم 15 ألف دولار، يعني قرابة المئة ألف دينار ليبي، يعني معاشات أكثر من مئة معلم لن يضطروا إلى قضاء ليلة امام المصارف، ولكن ماذا يساوي هذا المبلغ أمام دخل بل غيتس، أو حتى ليونيل ميسي.

نعم لماذا نشدها وراء قصة مرتبات والد دغيم، رجل في عقده التاسعة، وحتى لو اردنا أن نحتفل بعيد ميلاده علينا أن نشتري له الشموع من محل الجملة، ونترك ملف بالغ الأهمية كعودة سباق التسلح النووي، واحتمال حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي؟

صحيح مرتبات والد زياد دغيم هي فضيحة سياسية بامتياز، ووزراء يركضون لإرضاء بالون هواء ملوث اسمه زياد دغيم، بدل ارضاء الشعب، أو ارضاء ضمائرهم، ولكن خروج امريكا من الاتفاق النووي مع ايران أهم، والتصدع في العلاقات بين ضفتي الاطلسي أكثر أهمية.

وتشقشق الطيور فرحانة بالنور.ر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا