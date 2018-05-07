بركان كيلاويا في أمريكا يضطر السلطات لإجلاء 1700 شخصاً من منازلهم

عين ليبيا

قامت السلطات الأمريكية بإجلاء أكثر من ألف و700 شخصاً من مناطقهم جراء الحمم، والصخور، والغازات السامة التي قذفها بركان كيلاويا بعد ثورانه الأسبوع الماضي في ولاية هاواي.

وأعلن مسؤولون، في تصريحات صحفية أن 26 منزلاً تهدم في منطقة ليلاني استاتس بالولاية، وأن أربعة مباني غمرتها الحمم، وتم إجلاء أكثر من 1700 شخصاً إلى مناطق آمنة.

وكشف المسؤولون أن البركان يقذف حممه إلى ارتفاع 61 متراً، حيث امتدت تلك الحمم على مساحة 36 ألف كيلومتر مربع، مضيفين أن توقيت توقف البركان عن الثوران غير معروف.

هذا وبدأ ثوران بركان “كيلاويا” الخميس الماضي، وعلى إثره تصاعدت الأبخرة والحمم البركانية على مسافات واسعة شملت مناطق سكنية.

ويعد بركان “كيلاويا” واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا، ويقع في حديقة براكين هاواي الوطنية.

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