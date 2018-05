المتوسط:

جاء في استطلاع رأي أجرته شركة “أي فوب” الاجتماعية الفرنسية، بتكليف من وكالة “سبوتنيك”، أن سكان ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يعتبرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقوى زعيم في العالم.

وكان السؤال المطروح على المشاركين في استطلاع الرأي الفرنسي هو: “من تعتبر أقوى زعيم في العالم في الوقت الحالي؟”.

ووفقا للنتائج، فقد تربع الرئيس فلاديمير بوتين على المركز الأول، حيث اعتبره أكثر من ثلث الألمان (34 %) والفرنسيين (34%) والإيطاليين (38 %) أقوى زعيم في العالم في الوقت الحالي. في حين شاركهم الرأي ذاته، 26 % من البريطانيين و23 % من الأمريكيين.

وجاء في المركز الثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25 في المئة من الفرنسيين، 27 في المئة من الألمانيين، و29 في المئة من الإيطاليين، واعتبره الأمريكان أقوى زعيم في العالم بنسبة 43 في المئة والبريطانيون بنسبة 33 في المئة.

وجاء في المركز الثالث، الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث اعتبره أقوى زعيم في العالم 17 في المئة من سكان فرنسا، و19 في المئة من سكان ألمانيا، و13 في المئة من سكان إيطاليا، و9 في المئة من سكان بريطانيا، و4 في المئة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في المركز الرابع بنسبة 13 في المئة من الإيطاليين، و12 في المئة من الألمان، و9 في المئة من الفرنسيين والبريطانيين، و 4 في المئة من الأمريكيين.

كما أشار الاستطلاع إلى أن النساء كانت من أكثر المصوتين لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا.

The post سكان ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يعتبرون بوتين أقوى زعيم فى العالم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية