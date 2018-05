هل توجه إيران ضربات عسكرية إلى إسرائيل.. خبراء يجيبون

المتوسط:

قال محمد نور الدين، الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإيرانية، إن المخاوف الإسرائيلية من احتمال توجيه إيران ضربة لشمالي إسرائيل، أكبر بكثير من الاهتمامات الإيرانية في هذا الشأن.

وأوضح نور الدين، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، أن “الإيرانيين مهتمين بضرورة الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن الأمر لا يشغلهم بالكامل، وفي المقابل نجد المخاوف الإسرائيلية كبيرة جدا، ولا تتناسب مع حجم الاهتمام الإيراني بالرد الانتقامي كما يرونه”.

وأضاف الأكاديمي المصري، أن إيران وجهت تهديدات إلى إسرائيل بالفعل، بأنها سوف توجه ضربات انتقامية، ردا على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في سوريا الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها عدد من العسكريين الإيرانيين، ولكن هذه التهديدات لم تنتقل بشكل فعلي لمرحلة التنفيذ بعد.

وتابع “إيران ربما تكون جادة في هذه التهديدات، ولكنها عندما تتحرك في أمر كهذا، فهي لديها حسابات سياسية أيضا، وحساباتها في الوقت الحالي تقول إن أية هجمات ضد شمال إسرائيل سيكون ثمنها فادحا، خاصة أن هناك الكثير من الأبواب المفتوحة عليها، وكلها تحمل أزمات، سواء من جانب أمريكا أو إسرائيل أو الدول المتحالفة معهم، بجانب أزمة الاتفاق النووي الإيراني”.

ولفت الخبير في الشؤون الإيرانية إلى أن التقديرات الإسرائيلية، بأن الهجوم الإيراني سوف يكون محدودا، قد تكون صحيحة إلى حد بعيد، ولكن من غير المرجح أن تكون هذه الهجمات في وقت قريب، لأن اللعبة السياسية التي يجيدها الإيرانيون، سوف تجعل الضربة خاطفة، ويصعب أن تكون منسوبة إلى إيران، حتى وإن كانت دلالاتها واضحة، بحيث تختفي أدلة تورطها في أي هجوم.

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية لهيئة البث الإسرائيلية إن إيران تخطط لإطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ردا على الهجوم على مطار “تي فور” السوري، الشهر الماضي والذي تنسبه طهران لإسرائيل، والذي أسفر عن مقتل سبعة مستشارين إيرانيين.

وبحسب هيئة البث، فقد رجحت المصادر أن “يكون الهجوم محدودا ويطال أهدافا عسكرية علما بأن إيران، لا ترغب في تصعيد الأوضاع في هذه المرحلة”.

وأضافت المصادر أن “عناصر من حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشات شيعية في سوريا تمولها طهران تشارك في المخطط لشن مثل هذا الهجوم”.

جاءت هذه التقارير عقب اجتماع عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية مساء أمس الأحد 6 مايو/ أيار، حيث بحث المجلس التوتر الحالي على الحدود الشمالية، وموضوع الاتفاق النووي مع ايران، واستمرت الجلسة نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة.

