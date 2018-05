إحالة 555 متهما من إرهابى سيناء إلى القضاء العسكرى المصرى

أمر النائب العام المصرى المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 555 متهما من عناصر التنظيمات الإرهابية فى شبه جزيرة سيناء، إلى القضاء العسكرى، وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة شمال سيناء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيق فى القضية، والتى تبين منها قيام المتهمين بتولى قيادة والانضمام إلى عناصر التنظيم الإرهابى بسيناء، وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجستى، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعى الواصل ما بين مدينتى بورسعيد والشيخ زويد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، من قيام المتهم (على سالمان على سالم الدرز) بتكليف عدد من كوادر عناصر التنظيم الإرهابى بسيناء، بالدعوة إلى أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية فى أنحاء البلاد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين والبالغ عددهم 216 متهما، اعتناقهم أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتنفيذهم 63 عملية إرهابية، تركزت جلها بمحافظة شمال سيناء، من بينها واقعة قتل الرائد أحمد حسن رشاد نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل النقيب محمد محمود الزملوط الضابط بقطاع الأمن المركزى، والملازم أول محمد السيد عبد الرازق الضابط بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، و 16 دورية، و 7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية.

