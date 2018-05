“داعش” يتبنى اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية فى العراق

المتوسط:

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية العراقية، عن قائمة “ائتلاف الوطنية”، فاروق رزروز الجبوري.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مدير ناحية القيارة، صالح الجبوري، أن مسلحين “اغتالوا فجر اليوم المرشح عن قائمة ائتلاف الوطنية فاروق زرزور الجبورى بالرصاص بعدما داهموا منزله” في ناحية اللزاكة بمنطقة القيارة الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب الموصل.

يذكر أن العديد من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل الموافق الـ12 من مايو الحالي، تعرضوا إلى محاولات اغتيال أدت بعضها إلى إصابة بعضهم في مناطق متفرقة من البلاد.

والجبوري ليس أول مرشح يقتل في العراق، ففي نهاية أبريل الماضي، قتل المرشح عن قائمة “دولة القانون” نجم الحسناوي، جراء إطلاق نار خلال تواجده لتسوية نزاع عشائري في بغداد.وكان تنظيم داعش توعد في تسجيل صوتي في أبريل الماضي باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى التي يشهدها العراق بعد دحر تنظيم داعش الذي سيطر لنحو ثلاث سنوات على ما يقارب من ثلث مساحة البلاد.

