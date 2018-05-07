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مقتل 17 في تفجير داخل مسجد بوخست في أفغانستان

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

خوست 07 مايو 2018 (وال)- قتل 17 شخصاً وإصابة 34 آخرين، في انفجار داخل مسجد أمس الأحد بإقليم خوست شرقي أفغانستان، بحسب قائد شرطة إقليم خوست عبد المنان .

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية بصير بينا، إن الانفجار هز المسجد الذي كان يعج بالمصلين بعد صلاة العصر، موضحاً أن المسجد يستخدم كمركز لتسجيل المقترعين في الانتخابات البرلمانية المرتقبة .

ومن المنتظر أن تجري الانتخابات البرلمانية والمحلية في أفغانستان في أكتوبر المقبل .

يُشار إلى أن عدة تنظيمات إرهابية متطرفة تنشط في أفغانستان، ترفض الانتخابات وتعدها نوعاً من أدوات التحاكم لغير الله، وحكم غير الإسلامي كما يرى منهجهم المتطرف . (وال – خوست ) س ع/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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