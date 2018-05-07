محمد صلاح يحصد جائزة جديدة من يويفا

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمنضم إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عن الهدف الأول الذي سجله في شباك روما في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 5-2 على ملعب الأنفيلد، وذلك حسبما أعلن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وحصل صلاح على 47% من نسبة التصويت على الهدف الذي سجله من تسديدة متقنة من على بعد 21 مترا من مرمى روما في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وحصد هدف مارسيلو لاعب ريال مدريد في شباك بايرن ميونيخ في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الريال بنتيجة 2-1، 16% من نسبة الأصوات وهو الهدف الذي سجله في الدقيقة 44 من عمر المباراة من تسديدة من على بعد 20 مترا من مرمى البايرن على ملعب أليانز أرينا.

واحتل هدف ناينجولان الثالث في شباك ليفربول في لقاء الإياب الذي انتهى بفوز روما بنتيجة 4-2 المركز الثالث، بعدما حصد 14% من نسبة الأصوات، وهو الهدف الذي سجله في الدقيقة 86 من على بعد 23 مترا من المرمى.

وحصد هدف ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد في شباك بايرن ميونيخ في لقاء الذهاب 12% من نسبة الأصوات، وهو الهدف الذي سجله في الدقيقة 57 من على بعد 17 مترا من المرمى، وأخيرًا احتل هدف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ في مرمى ريال مدريد في لقاء الذهاب المركز الخامس بعد حصد 10% من نسبة التصويت وهو الهدف الذي سجله في الدقيقة 28 من على مسافة 20 مترا من المرمى.

يذكر أن ريال مدريد تغلب على بايرن ميونيخ بإجمالي مجموع المباراتين 4-3، بينما تغلب ليفربول على روما بمجموع اللقاءين 7-6، ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان في المباراة النهائية يوم 26 من الشهر الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف.

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