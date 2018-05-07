بذكريات الأهلي والزمالك وإهانة رونالدو.. ماجيتش حكمًا لنهائي الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، عن اختيار ميلوراد ماجيتش، حكمًا لنهائى دوى أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول والذى سيقام فى العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 من الشهر الجارى، وسيعاون ماجيتش فى المباراة النهائية مواطناه ميلوفان ريستيتش وداليبور دجوردجيفيتش، إلى جانب الفرنسى كليمون توربان كحكم رابع.

وحكم الصربى 26 مباراة من قبل فى دورى أبطال أوروبا، ولم يحكم من قبل أى مباراة فى المسابقة الأوروبية لليفربول ولكنه سبق وأن حكم لريال مدريد مباراتين من قبل كانا فى موسم 2014- 2015، وتغلب ريال مدريد فى المباراة الأولى على بازل السويسرى بهدف نظيف فى دور المجموعات وتعادل فى الللقاء الثانى مع أتلتيكو مدريد فى ذهاب ربع النهائى.

وكانت أبرز المباريات التى حكمها ماجيتش فى دورى أبطال أوروبا فى ربع النهائى وكان ذلك فى مناسبتين، الأولى فى موسم 2013- 2014 عندما تغلب باريس سان جيرمان على تشيلسى 3-1 فى لقاء الذهاب والثانية بين الريال وأتلتيكو كما سبق ذكره.

وسبق أن حكم ماجيتش مباريات لليفربول من قبل ولكن فى الدورى الأوروبى، حيث حكم فى فوز ليفربول على سبارتا براج فى الدور الثانى من موسم 2010- 2011 بهدف نظيف، كما أدار لقاء مانشستر يونايتد وليفربول والذى انتهى بالتعادل الإيجابى 1-1 فى دور الـ16 من موسم 2015- 2016.

وحكم لقاء بازل وتوتنهام والذى انتهى بالتعادل الإيجابى 2-2 فى ربع نهائى الدورى الأوروبى موسم 2012- 2013 بمشاركة نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح والذى أبدع حينها أمام اللاعب الويلزى جاريث بيل.

وفى هذا الموسم فى دورى أبطال أوروبا، أدار ماجيتش 4 مباريات جميعها فى دور المجموعات من تعادل أتلتيكو مدريد مع روما سلبيًا وفوز بشكتاش على موناكو 2-1 وفوز سيسكا موسكو على بازل بنفس النتيجة وأخيرًا تعادل برشلونة ويوفنتوس بدون أهداف.

وحصل ماجيتش على الشارة الدولية عام 2009، وهو من بين الحكام الذين اختارهم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للمشاركة فى مونديال روسيا هذا الصيف، وسبق وأن أدار قمة الأهلى والزمالك فى الدورى يوم 21 يوليو من عام 2015 وفاز المارد الأحمر حينها بهدفين دون رد.

كما حكم فى كأس القارات التى أقيمت فى روسيا العام الماضى مباراتين الأولى فى دور المجموعات بين الكاميرون وأستراليا وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، كما حكم المباراة النهائية التى فازت بها ألمانيا على تشيلى بهدف نظيف.

كما حكم 3 مباريات فى يورو 2016 الذى أقيم فى فرنسا، بواقع مباراتين فى دور المجموعات ومباراة فى دور الـ16، وحكم مباراتين فى مونديال البرازيل 2014 هما فوز ألمانيا على البرتغال برباعية نظيفة وفوز الأرجنتين على إيران بهدف نظيف.

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