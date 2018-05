بوتين يبدل المرسيدس بسيارة ليموزين روسية جديدة

المتوسط:

توجه الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين من مبنى الكرملين الأول إلى قصر الكرملين الكبير على متن سيارة جديدة لحضور مراسم التنصيب.

ولم يستخدم بوتين هذه المرة المرسيدس التقليدية، بل سيارة ليموزين جديدة، يرجح أنها من مشروع “كورتيج”. وتتميز السيارة السوداء بإطارها الفضي الكبير على الغطاء الأمامي.

وقد صفق الحضور في مراسم التنصيب في الكرملين، عندما شاهدوا هذا الفيديو.

ويتضمن مشروع “كورتيج” صنع عائلة من السيارات — ليموزين وسيدان وميني فان — على منصة موحدة للمسؤولين الكبار في الدولة.

