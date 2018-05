أعلن العميد في الجيش السوري محسن نفنوف، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار، أن الجيش السوري، قريبا سيقطع المناطق الجنوبية من دمشق، والتي يسيطر عليها الإرهابيون من تنظيم “داعش” إلى قسمين.

وقال نفنوف: “بالأمس، كان في موقع مقر كتيبتي مواقع للمسلحين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقدمنا 500 متر، من الناحية الأخرى تتقدم كتيبة أخرى من جيشنا. قريبا سنلتقي، لذلك سنقطع المناطق التي يحتلها مسلحو داعش إلى قسمين، ومن ثم سوف نسحق وندمر الإرهابيين”.

في سياق متصل، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الاثنين، في بيان، مغادرة 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أعلن في وقت سابق، أن قوات الجيش السوري، شارفت على الانتهاء من عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق من الإرهابيين.

يذكر أنه سبق وتحولت هذه المنطقة على مدى 6 أعوام الماضية إلى ملاذ للعناصر التابعة لتنظيم “اداعش” الإرهابي والتي قدمت إليها بعد هزائمها في مختلف أنحاء سوريا. وبعد الانتهاء من تنفيذ العملية المذكورة، ستكون العاصمة السورية، مع جميع ضواحيها، محررة تماما من العصابات المسلحة.

The post الجيش السورى يعتزم تقسيم منطقة سيطرة “داعش” بدمشق إلى قسمين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية