الخارجية العراقية تكشف عن خلافات مع الأردن بشأن ضبط الحدود

كشف وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، عن وجود خلافات بين بلاده والأردن بشأن مسألة ضبط الحدود، مؤكدا أن البلدين يبحثان تشكيل لجنة عسكرية لضبطها وتجاوز الخلافات بشأنها.

ودعا الجعفري في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، بعد محادثاتهما في عمان أمس الأحد، إلى الإسراع بتشكيل اللجنة، مشيرا إلى ضرورة “توقيع مسودة ضبط الحدود والتبادل الاستراتيجي حتى نجعل اقتصادنا وأمننا بمنأى من الإرهاب”.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أن العلاقات الأردنية-العراقية استراتيجية، مبينا أن اللقاء ركز على قضايا التعاون الدفاعي، وفي الوقت نفسه على وجود تنسيق أمني ودفاعي بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب.

وأكد الصفدي “تصميم البلدين على اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية ودفع التعاون في جميع المجالات إلى

