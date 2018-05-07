فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يدعو كافة السفارات والقنصليات بفتح مقار لهم في بنغازي

طبرق 07 مايو 2018 (وال)- دعا فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الاثنين، كافة السفارات والقنصليات بالقدوم إلى بنغازي وافتتاح مقار لهم وممارسة أعمالهم .

وأكد فخامته خلال مراسم تكريمه من قبل الهيأة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة الليبية المؤقتة، بتسليمه درع مقدم من الهيأة سلمه النائب إبراهيم الزغيد، أن المدينة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، بعد أن تخلصت من الإرهاب بأيدي القوات العربية الليبية المسلحة .

هذا وجاءت مراسم التكريم تقديراً لفخامته ودوره البارز والوطني الذي مثله فخامته وقيادته الحكيمة لمجلس النواب خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد .

وهنأ فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح – في كلمة له – القوات المسلحة الليبية والقوات المساندة لها، بمناسبة ذكرى انطلاق عملية الكرامة، كما هنأ أبناء مدينة بنغازي الذين تحملوا وصبروا وساندوا الجيش الوطني في التخلص من الإرهاب .

وحث فخامة رئيس مجلس النواب الحكومة الليبية المؤقتة، على مزيد من الدعم لمشاريع أعمار بنغازي . (وال- طبرق) أ ف/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال