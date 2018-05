المتوسط:

قالت مصادر يمنية لقناة “سكاى نيوز”، إن القيادى فى ميليشيات الحوثى محمد علي الحوثى، ورئيس ما يسمى المجلس السياسى الأعلى مهدي المشاط كانا فى مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة التحرير بصنعاء وقت تنفيذ غارات التحالف العربى.

وكانت مقاتلات التحالف العربى استهدفت اليوم الاثنين، بعدة غارات وزارتى الدفاع والداخلية الخاضعتين للميليشيات الانقلابية فى العاصمة صنعاء.

