هولاند يهاجم ترامب ويصف تصريحاته حول حمل السلاح بـ” المهينة”

هاجم الرئيس الفرنسى السابق فرنسوا هولاند، تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى استند فيها إلى اعتداءات باريس 2015 لتبرير تأييده ودفاعه عن حمل السلاح بالمغالطات المهينة.

فيما انضم إليه رئيس وزرائه مانويل فالس الذى انتقد بدوره ترامب واصفا تصريحاته بالمشينة.

وقال هولاند فى بيان “إن التصريحات المخجلة والمغالطات المهينة لدونالد ترامب تكشف بوضوح نظرته لفرنسا ولقيمها”، مضيفا “أن الصداقة بين شعبينا لن يلطخها عدم الاحترام والتجاوزات. دعواتى كلها لضحايا 13 نوفمبر 2015”.

من جهته قال فالس فى تغريدة أرفقها بخبر عن تصريحات ترامب إنها “مشينة وتنم عن عدم كفاءة”، وكان الرئيس الأمريكى قال الجمعة فى مؤتمر للوبى مؤيد لحمل السلاح، إن اعتداءات باريس كانت ستكون حصيلة ضحاياها أقل لو أن هؤلاء كانوا مسلحين.

وقال ترامب “لقد قتلوا بوحشية بيد مجموعة صغيرة من الإرهابيين كانوا مسلحين. وكان لديهم متسع من الوقت وقتلوهم واحدا تلو آخر”.

