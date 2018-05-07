الناطق باسم الجيش الليبي: لدينا خطة لإخلاء درنة من السكان لتحريرها من الإرهابيين

ألمح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، إلى احتمالية قيام الجيش بإخلاء مدينة درنة، الواقعة شمال شرق ليبيا، من سكانها، وذلك بهدف تجنيبهم أي أضرار جراء العملية العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني لتحرير المدينة من قبضة الإرهابيين.

وقال المسماري: "سنقوم بإخلاء المدينة إذا تطلب الأمر، وقد أعددنا بالفعل أماكن لهذا الغرض خارج المدينة، وحددنا أيضًا ممرات لخروج السكان، وتم تأمينها بدرجة كبيرة، وسنعلن عنها في حينه، عبر القنوات المرئية والمسموعة داخل المدينة".

وشدد المسماري، على أن "الجيش خلال خطته لتحرير المدينة من الإرهابيين، حريص من البداية على عدم تعرض سكانها، البالغ عددهم 120 ألف نسمة، لأي أضرار بشرية، وذلك بإصدار التعليمات والبيانات المستمرة بعدم الاقتراب من المواقع التي تحتوي على ذخائر أو من مقرات الإرهابيين، مما يطلقون على أنفسهم مجلس شورى مجاهدي درنة".

وتابع: "اليوم، أصدرنا بيانًا، وأبلغنا الأهالي عدم استخدام الطرق العامة مثل طريق وادي الشواعر، بخاصة وأن من المتوقع بشكل كبير قيام هؤلاء الإرهابيين باستغلال أهل درنة كدروع بشرية.. هؤلاء الإرهابيون لا يلتزمون لا بأي قوانين، ولا حتى بتعاليم الشريعة الإسلامية. سبق ورصدنا هذا الاستغلال للأهالي من قبل العصابات الإرهابية التي كانت تسيطر على بنغازي، ولكن – الحمد الله- تم تطهير بنغازي وتحريرها من قبضتهم، واليوم الجيش وأهلها يقيمون احتفالية كبيرة بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق معركة الكرامة".

ووصف المسماري تعاون أهل درنة مع قوات الجيش الوطني، والالتزام بما يصدره من بيانات وتعليمات، بالكبير جدًا.

وحول آخر المستجدات بشأن المعركة، قال المسماري "هناك اشتباكات حاليًا في القاطع الأول بمنطقة الفتائح شرق درنة، وهناك تقدم للقوات، ولكننا لم نبلغ من قبل غرفة العمليات الرئيسة حول النتائج النهائية لهذه الاشتباكات، وخاصة فيما يتعلق بحجم النقاط التي استطعنا السيطرة عليها".

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