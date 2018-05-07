روحاني: إيران يمكن أن تبقى في الاتفاق النووي حتى إذا انسحبت واشنطن

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الإثنين، أن بلاده يمكن أن تبقى في الاتفاق النووي الإيراني حتى إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه، "شرط أن يضمن الأطراف الآخرون تحقيق أهداف طهران".

وقال روحاني "إما أن تتحقق أهدافنا من الاتفاق النووي بضمان من الأطراف غير الأمريكيين، وإما لا تكون الحال كذلك ونتابع طريقنا" بحسب ما أوردت الرئاسة الإيرانية، على موقعها الإلكتروني.

وسيعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحلول 12 مايو، ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في يوليو 2015 في فيينا بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).

وكان روحاني أعلن، الأحد، أن واشنطن ستندم "ندمًا تاريخيًا" إذا انسحبت من الاتفاق، كما يهدد ترامب منذ أشهر.

وكرر الرئيس الإيراني، الإثنين: "لقد فكرنا في كل السيناريوهات، واتخذنا الإجراءات المناسبة. ستكون الولايات المتحدة أكبر خاسر في هذه القضية"، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الذي كان أحد أبرز مهندسيه من الجانب الإيراني.

والخميس، حذر مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، من أن إيران ستنسحب من الاتفاق في حال خروج واشنطن منه.

ومع اقتراب هذا الموعد، تراوحت تصريحات القادة الإيرانيين بين المتشددة والمعتدلة، وأبقى المحافظون المتشددون نهجًا حازمًا، فيما لا يزال روحاني، ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، غامضين حيال طبيعة الرد الإيراني.

وترامب، الذي ندد على الدوام بالاتفاق النووي المبرم في ظل رئاسة سلفه باراك أوباما، أمهل الأوروبيين حتى 12 مايو، لإيجاد نص جديد يصحح "الثغرات الرهيبة" الواردة في الاتفاق الحالي، بحسب قوله، وإلا فان الولايات المتحدة ستنسحب منه.

وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت إيران بعدم السعي لامتلاك السلاح الذري، ووافقت على الحد من أنشطتها النووية لإعطاء ضمانات بأن برنامجها سلمي محض.

في المقابل، خففت العقوبات الدولية تدريجيًا عن إيران.

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