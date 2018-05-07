المالكي: ميليشيات الحوثي قصفت مركزا لتأهيل الأطفال في مأرب.. وأوقفت 17 سفينة مساعدات

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، إن طيران التحالف استهدف اليوم، الإثنين، دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، حيث كان يوجد بها قيادات في ميليشيات الحوثي من الصف الأول.

وقال تركي المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، إن التحالف والجيش الوطني اليمني قاما بنزع ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي لتهدد الملاحة الدولية.

وأشار المتحدث باسم التحالف، إلى قيام ميليشيات الحوثي بإعاقة عمليات المنظمات الأممية لإعطاء لقاحات لليمنيين.

وأضاف المالكي، أن ميليشيات الحوثي قصفت مركزًا لتأهيل الأطفال بصاروخ في مأرب.

وقال "ميليشيات الحوثي الإيرانية توقف 17 سفينة تحمل مساعدات".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا