وكالة “سانا”:خروج 40 حافلة تقل إرهابيين وعائلاتهم من ريف دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية”سانا”، اليوم الاثنين، أن 40 حافلة تقل الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم خرجت من بلدات بيت سحم وببيلا ويلدا إلى جرابلس بشمال سوريا، لليوم الخامس على التوالى، تمهيدا لإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية جنوب دمشق.

وأشارت الوكالة الرسمية ، إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التى تنفذها وحدات من الجيش العربى السورى على الأطراف الشمالية للحجر الأسود تمهيدا لإعلان منطقة جنوب دمشق خالية من الإرهاب، وأنه يتم تجميع الحافلات عند مفرق بلدة بيت سحم لتسييرها فى قافلة واحدة إلى شمال سوريا بعد تفتيشها.

يذكر أنه تم أمس تجهيز 62 حافلة ليصبح عدد الحافلات التى تم إخراجها فى الأيام الأربعة الماضية 171 عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها عند محور انطلاقها لتتحرك فى قافلة واحدة باتجاه إدلب وجرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربى السورى.

