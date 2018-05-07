أكسسوارات الشعر موضة صيف 2018.. التوربان والتاج حل مثالي

تزيين شعرك بالأكسسوارات والباندات، من الأمور التي تسعد كل فتاة، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، تلجأ أغلب الفتيات للم شعرها بسبب العرق، فأكسسوارات الشعر سواء كانت الأطواق المزينة بالزهور أو المرصعة بالكريستالات أو مشابك الشعر بألوانها الجميلة، تجعل مظهرك أكثر جمالا وجاذبية، ونستعرض في الموضوع التالي بعض الأفكار لتزيين الشعر بالأكسسوارات..

1- التاج من أبرز الأكسسوارات التي يتم استخدامها في تزيين الشعر، ومنها ما تكون في شكل طوق الورود والزهور، وهي تصلح للخروجات والتنزه في الصباح.

2- التوربان من الأكسسوارات الجميلة التي تصلح لكل أنواع الشعر، ويكون قطعة من القماش بمختلف الألوان، تغطي الرأس من الأمام، استخدميها وافردي شعرك، قد يهمك.. احصلي على شعر مموج طبيعي بـ3 خطوات.. وفري فلوس الكوافير

3- العصى.. من أدوات الزينة القديمة، وتستخدمها الصينيات بشكل أكبر، فهي تساعدك فى لم الشعر دون الضغط على الرأس، لذلك هي عملية وتصلح للشعر الطويل أو القصير، ومنها ألوان كثيرة اختاري ما يناسب ملابسك، اعرفي أكتر عن نصائح العناية بشعرك خلال فصل الصيف هنا.

4- مشابك الشعر أو ما يمكن تسميته بـ"البنس"، استخدميها لعمل أكثر من تسريحة لشعرك، فهي تضيف لك إطلالة أنوثة، اختاري منها المزين بالأزهار أو ما يناسب السهرات المسائية ويكون مطرزا بالفصوص اللولي، قد يهمك.. تعطير الشعر بـ10 حيل بسيطة.. منها بودرة الأطفال والليمون

5- استخدمي الرباط الساتان الأنيق لربطه حول شعرك، أو تجميعه لأعلى لعمل كعكة، أو تألّقي برباط الورود الجانبية إذا كان شعرك كاريه.

6- استخدمي أكسسوارات الشعر المعدنية، ومنها السلاسل لتساعدك في تزيين تسريحة شعرك، استخدميها وشعرك مفرود، أو ضعيها فى مقدمة الرأس على شكل طوق، أو ارفعي شعرك وضعيها في منتصف رأسك.

بهذه الخطوات، استخدمي أكسسوارات شعرك وأضيفي لمسة فنية على شعرك، واحرصي على تنسيقها مع شكل الملابس التي تقومين باختيارها.

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