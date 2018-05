قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن باراجواى ستنقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس بنهاية مايو ، بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا.

وقال عمانوئيل نحشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية فى بيان “يعتزم رئيس باراجواى أوراسيو كارتيس المجيء إلى إسرائيل بنهاية الشهر لافتتاح سفارة فى القدس“، لكن وزارة الخارجية فى باراجواى قالت إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ مثل هذا القرار.

The post باراجواى تقرر نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس نهاية مايو الجارى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية