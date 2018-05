المتوسط:

طالب مرشح المعارضة لرئاسة تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين،بمناظرته تلفزيونيان لكن اردوغان رفض دعوة مرشح المعارضة، قبل الانتخابات المبكرة المقررة فى 24 يونيو، وكان مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض محرم اينجه وجه فى وقت سابق الاثنين هذه الدعوة الى اردوغان.

وقال الرئيس التركى فى مؤتمر صحفى فى انقرة مع الرئيس الصربى الكسندر فوسيتش “لا اريد المشاركة فى مناظرات وخصوصا تلفزيونية. لا اريد ان ادع شخصا اخر يسجل نقاطا على حسابي“، وتدارك “لكننى مستعد للقائه فى مقر حزبي“.

وتحاول المعارضة رص صفوفها فى مواجهة اردوغان وحزبه العدالة والتنمية استعدادا لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة فى 24 يونيو لكنها تندد بانعدام المساواة فى الحملة.

The post مرشح المعارضة التركية يطلب مناظرة أردوغان .. والأخير يرفض appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية