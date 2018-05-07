مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي يقوم بترحيل “99” مهاجراً إلى مصر

بنغازي 07 مايو 2018 (وال)- باشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي بترحيل عدد من المهاجرين إلى جمهورية مصر العربية .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالفرع أمجد الورفلي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن صباح يوم أمس الأحد انطلقت رحلة ترحيل “الطوعي” من مركز إيواء قنفوذة لعدد “99” مهاجراً من الجنسية المصرية إلى منفذ أمساعد البري مع الجارة مصر .

وأضاف الورفلي أنه تم نقل المهاجرين على متن حافلات يرافقها دورية تابعة للفرع بإمرة ملازم أول أحمد الفسي . (وال- بنغازي) ر ت

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