وزير إسرائيلى يهدد بقتل بشار الأسد بسبب الجيش الإيرانى

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن إسرائيل قد تقتل الرئيس السوري بشار الأسد وتطيح بحكومته إذا استمر بالسمح للقوات الإيرانية باستخدام الأراضي السورية.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: “إذا استمر الرئيس السوري بشار الأسد في السماح لإيران بالعمل داخل أراضي سوريا ستصفيه إسرائيل وتطيح بنظامه”، حسب ما نشرته “بى بى سى ” عربى

وتابع الوزير “إذا سمح الأسد لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية ضدنا، لمهاجمتنا من الأراضي السورية، فعليه أن يعرف أنها ستكون نهايته”.

وقال شتاينتز إن إسرائيل لم تتدخل في الحرب السورية حتى الآن، وحذر من تحويل إيران سوريا إلى قاعدة عسكرية ضد إسرائيل.

