بالصور.. لافتات “السفارة الأمريكية” تظهر فى شوارع القدس

نقلت وكالة “رويترز” عن شاهد قوله إن 3 لافتات طريق على الأقل مكتوب عليها “السفارة الأميركية” ظهرت في القدس، اليوم الاثنين، قبل افتتاح السفارة الأسبوع المقبل في المدينة.

وتولى عمال تركيب اللافتات المكتوبة بالإنجليزية والعبرية والعربية قرب مبنى القنصلية الأميركية في جنوب القدس الذي سيصبح مقر السفارة بعد نقلها رسمياً في 14 مايو/أيار من تل أبيب.

وكان الرئيس محمود عباس دعا المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع من أجل وضع استراتيجية للرد على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصةبالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطط نقل السفارة الأميركية إلى المدينة.

ومن المتوقع أن تبلغ الاحتجاجات الفلسطينية ذروتها في ذكرى النكبة التي تحل يوم 15 من مايو/أيار، وهو اليوم الذي شهد تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في عام 1948، وذلك بعد يوم من البدء في نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وسيتم تدشين السفارة الأميركية في احتفال الاسبوع المقبل، يتزامن مع الذكرى السبعين “لقيام دولة إسرائيل”، في التقويم الغريغوري.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الأبدية والموحّدة”، في حين يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

