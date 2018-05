المتوسط:

انطلقت اليوم الاثنين، التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين وهى المناورات الأضخم فى ظل حكم الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، بعد توترات فى علاقة زعيما البلدين شهدت تراشقا بالألفاظ فى بداية حكم ترامب.

وتحاكى التدريبات -حسبما أفادت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية- الظروف القتالية فى المناطق الحضرية لتدريب القوات الخاصة على مواجهة الإرهابيين فى المدن، فى أعقاب حصار تنظيم داعش الإرهابى لمدينة مراوى الكائنة بجنوب الفلبين لشهور خلال العام الماضى.

يذكر أن دوتيرتى كان قد تعهد عند وصوله للسلطة فى 2016 بتقليص حجم القوات الأمريكية المشاركة فى تدريبات مكافحة الإرهاب بجنوب البلاد، كما هدد بإنهاء التدريبات السنوية المشتركة مع القوات الأمريكية، فيما قال مراقبون إنه مسعى للتقرب من روسيا والصين.

The post انطلاق التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين أمريكا والفلبين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية