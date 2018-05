تركيا تقرر إبقاء قس أمريكى فى السجن .. تحاكمه بتهمه الإرهاب

المتوسط:

قررت محكمة تركية، الاثنين ابقاء قس أمريكى معتقل منذ عام ونصف عام ويحاكم بتهم تتعلق ب”الارهاب” فى السجن، وحددت موعد الجلسة المقبلة فى 18 يوليو وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

واستؤنفت الاثنين محاكمة آندرو برونسون التى اثارت توترا فى العلاقات بين أنقرة وواشنطن وقد رفض المدعى عليه مجددا الاتهامات الموجهة إليه بالارتباط بمجموعات “إرهابية“.

ويواجه القس الذى كان مسؤولا عن كنيسة للبروتستانت فى مدينة ازمير بغرب تركيا عندما اعتقل فى اكتوبر 2016 عقوبة بالسجن قد تصل إلى 35 عاما فى حال إدانته.

ويتهم برونسون بالقيام بنشاطات مؤيدة لحركة الداعية المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذى تتهمه انقرة بتدبير محاولة الانقلاب فى 2016، وحزب العمال الكردستاني.

وتحظر تركيا كل من حركة جولن وحزب العمال الكردستانى باعتبارهما مجموعتين إرهابيتين، وتم كذلك اتهام برونسون الذى يقيم ويعمل فى تركيا منذ أكثر من عقدين بالتجسس لأهداف سياسية أو عسكرية.

