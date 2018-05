المتوسط:

تمكن الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية من تحرير عدة مواقع استراتيجية ، اليوم الاثنين، فى مديرية “الملاجم”، شمالى شرقى محافظة البيضاء، فيما صدت هجوما للمليشيا فى مديرية “ولد ربيع”، ما أسفر عن مقتل 12 حوثيا.

وأكدت مصادر ميدانية، وفقا للموقع الرسمى للجيش اليمن “سبتمبر نت”، أن الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى مديرية “الملاجم” تمكنوا من تحرير سد “فضحة”، وموقع “قرحاء” الصغرى بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية التى كانت تتمركز فى الموقعين.

وأضافت المصادر، إن الجيش والمقاومة يواصلون تقدمهم لتحرير مواقع جديدة، وأن المعارك الآن على أشدها فى “شعب لبان“.

وفى السياق ذاته، شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، عددا من الغارات على مواقع المليشيا فى المنطقة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف عناصر المليشيا الحوثية.

وعلى صعيد متصل، صد أبطال المقاومة الشعبية فى جبهة قيفة هجوما عنيفا شنته مليشيا الحوثى على مناطق “العشاش وعبل الشواهرة” فى مديرية “ولد ربيع“.

وأكدت مصادر ميدانية، أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 عنصرا من المليشيا وجرح آخرين، فيما لا تزال المعارك مستمرة، الجدير بالذكر أن أبطال الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى محافظة البيضاء يخوضون معارك متواصلة ومستمرة فى عدد من المديريات تنفيذا للعملية العسكرية التى أطلقها الجيش الوطنى لتحرير المحافظة فى وقت سابق

The post جيش اليمن يطرد الحوثيين من عدة مواقع استراتيجية فى مديرية الملاجم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية