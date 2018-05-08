مؤمن زكريا يشارك في هزيمة أهلي جدة أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا

كتب: علي الزيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري على فريق أهلي جدة السعودي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد في لقاء الذهاب بدور الـ"16" ببطولة دوري أبطال آسيا.

سجل هدفي السد خوخي بوعلام في الدقيقة 3، وعاد اللاعب ذاته، ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28، وأحرز هدف أهلي جدة مهند عسيري في الدقيقة 47.

جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وأضاع خلالها الفريقان الكثير من الأهداف المحققة، خاصة السد، الذي أضاع فرصًا حقيقية كادت أن تضاعف النتيجة خاصة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

فرض السد سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في إحراز هدف مبكر تبعه بضغط متواصل أسفر عن الهدف الثاني الذي حسم به الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فرض الفريق السعودي سيطرته في المقابل تراجع السد بشكل واضح، وهو ما أسفر عن نجاح أهلي جدة في تسجيل الهدف الأول، وحاول السد تنظيم أكثر من هجمة خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي حاول خلالها العودة، وأضاع أكثر من فرصة محققة عبر الجزائري بغداد بونجاح والإسباني تشافي وأكرم عفيف.

وشارك مؤمن زكريا في المباراة كبديل مع بداية الشوط الثاني، وقدم أداءً جيدًا، ولكن لم يحالفه الحظ لتسجيل أهداف.

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة بين الفريقين يوم 14 من مايو الجاري على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

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