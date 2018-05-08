راموس يوجه رسالة حزينة لإنييستا

كتب: علي الزيني

ودع سيرجيو راموس قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد زميله فى المنتخب الإسبانى، ولاعب برشلونة أندريس إنييستا، الذى خاض آخر مباراة كلاسيكو مساء أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 36 من الدورى الإسبانى.

وغرد راموس، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلًا: "بعيدًا عما حدث فى الملعب، إلا أننا سنتذكر كلاسيكو إنييستا، سنفتقدك يا صديقى".

وحصل راموس على قميص إنييستا بعد لقاء الكلاسيكو أمس الأحد، الذى يعد الأخير لنجم البارسا.

وكان أندريس إنييستا قد أعلن في وقت سابق بمؤتمر صحفي رسمي، رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم، بعد مسيرة بدأت بأكاديمية لاماسيا مرورًا بإنجازات عظيمة مع النادي الكتالوني، وهو وزميله الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، ليملكان أكبر حصيلة من الألقاب على مدار تاريخ النادي برصيد 31 لقبًا لكل منهما.

وشارك لاعب الوسط في 670 مباراة في كل المسابقات مع برشلونة، الذي لعب في صفوفه لأول مرة وقت أن كان يبلغ من العمر 18 عامًا، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، وبلقب بطولة إسبانيا ثماني مرات وكأس الملك ست مرات.

وأحرز مع منتخب بلاده لقب بطولة أوروبا في 2008 و2012 كما ساهم في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم في نسخة جنوب إفريقيا في 2010 محرزا هدف الفوز الوحيد في المباراة النهائية أمام هولندا.

وسبق ورشح إنييستا للفوز بجائزة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث احتل المركز الثاني في 2010، وحل ثالثًا في الترتيب في 2012.

وتعادل نادي برشلونة مع نظيره ريال مدريد، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب الكامب نو، ضمن مواجهات الجولة الـ36 من الليجا.

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