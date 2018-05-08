الجزيرة الإماراتي يقتنص فوزًا صعبًا من بيرسيبوليس الإيراني في أبطال آسيا

كتب: علي الزيني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، الفوز على نظيره بيرسيبوليس الإيراني، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

جاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، وتقدم بيرسيبوليس بهدف علي عليبور في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهذا الهدف، ونجح الجزيرة في إدراك التعادل، بهدف علي مبخوت في الدقيقة 52، وتمكن زميله روماريو من تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

وتعادل الضيوف بهدف جودوين منشا من ضربة جزاء في الدقيقة 85، بعدما أعاد تسديدها بقرار من حكم المباراة، بعد تصدي علي خصيف، حارس الجزيرة للتسديدة الأولى.

وتمكن خليفة مبارك، من خطف الفوز للجزيرة برأسية في الدقيقة 5 الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليحقق الجزيرة فوزا صعبا في أول مباراة يخوضها في مرحلة المباريات الإقصائية، في تاريخ مشاركته بدوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر الجاري في إيران، على استاد آزادي في طهران، ليتأهل لدور الثمانية، ويحتاج بيرسيبوليس، إلى الفوز بهدف دون مقابل، فيما يحتاج الجزيرة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة للوصول إلى الدور التالي.

وتأهل الجزيرة إلى دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، بعدما تقدم بفارق المواجهات المباشرة أمام الغرافة القطري، في حين تصدر الأهلي السعودي الترتيب برصيد 14 نقطة، مقابل نقطتين لتيراكتور سازي تبريز الإيراني صاحب المركز الرابع.

في حين تأهل بيروزي كمتصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، مقابل 12 نقطة للسد القطري، و10 لناساف الأوزبكي، ولا شيء للوصل الإماراتي.

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