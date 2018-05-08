أساطير الكرة يشاركون في مهرجان اعتزال بيرلو

كتب: علي الزيني

أعلن النجم الإيطالى السابق أندريا بيرلو عن القائمة الكاملة للنجوم الذين سيشاركون فى مباراة اعتزاله، المقرر لها 21 مايو الجارى، على ملعب "سان سيرو".

وشهدت القائمة تواجد عدد كبير جدا من أساطير الكرة العالمية، الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة فى مباراة اعتزال بيرلو، تكريمًا له كونه أحد أفضل نجوم خط الوسط فى العالم، بل صنفه البعض أيضًا على أنه كان أفضل لاعب خط وسط من بين أبناء جيله.

ومن أبرز هؤلاء النجوم الظاهرة البرازيلى رونالدو والساحر رونالدينيو والحارس الأسطورى بوفون وأسطورة الدفاع باولو مالدينى، إضافة إلى النجم الهولندى السابق سيدورف، والأسطورة ديل بييرو والملك توتى.

وجاءت القائمة كاملة كالتالى:

حراسة المرمى: جانلويجى بوفون، ديدا، ماركو ستورارى، كريستيان أبياتى.

الدفاع: دانييلى أدانى، أندريا بارزالى، دانييلى بونيرا، ليوناردو بونوتشى، فابيو كانافارو، كافو، جورجيو كيللينى، بيلى كوستاكورتا، جيوسيبى فافالى، تشيرو فيريرا، فابيو جروسو، يانكولوفسكى، كاخا كالادزى، ستيفان ليشتنشتاينر، باولو مالدينى، ماركو ماتيراتزى، أليساندرو نيستا، ماسيمو أوددو، سيرجينيو، داريو سيميتش، جيانلوكا زامبروتا.

الوسط: ديميتريو ألبرتينى، ماسيمو أمبروسينى، روبرتو بارونيو، كريستيان بروتشى، ماورو كامورانيزى، دانييلى دى روسى، أليساندرو ديامانتى، جينارو جاتوزو، ليوناردو، كلاوديو ماركيزيو، سيمونى بيبى، سيمونى بيروتا، روى كوستا، كلارينس سيدورف، ماركو فيراتى، إيمو ديانا، فرانك لامبارد.

الهجوم: أندرى شيفتشينكو، رونالدو، رونالدينيو، أليساندرو ديل بييرو، لوكا تونى، فرانشيسكو توتى، فينتشينزو ياكوينتا، ألبرتو جيلاردينو، فيليبو إنزاجى، ماركو بوريلو، أنطونيو كاسانو، هيرنان كريسبو، أليساندرو ماترى، ألكساندر باتو، فابيو كوالياريلا، نيكولا فينتولا، كريستيان فييرى.

وكان بيرلو قد أعلن اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء موسم 2017 فى الدورى الأمريكى، حيث كانت آخر محطاته الاحترافية فى صفوف فريق نيويورك سيتى، وذلك بعدما لعب فى صفوف أندية عملاقة مثل إنتر ميلان، إيه سى ميلان ويوفنتوس.

وتوج بيرلو خلال مسيرته بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث فاز بالدورى الإيطالى مع ميلان ويوفنتوس، وبدورى أبطال أوروبا والسوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية مع ميلان، إلا أن التتويج الأكبر فى مسيرته كان الفوز بكأس العالم مع منتخب إيطاليا فى 2006.

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