المتوسط:

يحتفي المغرب اليوم الثلاثاء بعيد ميلاد ولي عهده الحسن بن محمد الخامس عشر، تلك الذكري التي تمثل مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي الاحتفالات.

وأعقبت المناسبة الإعلان عن ميلاد الحسن، بدءا بإطلاق المدفعية 101 طلقة، احتفاء بالمولود، ثم التدفق التلقائي للمواطنين على ساحة المشور السعيد بالقصر الملكي في الرباط لمباركة الحدث، وصولا إلى حفل العقيقة الذي أقيم في 15 مايو 2003، وتم الاحتفال به في كافة مدن المملكة.

وأطلق العاهل المغربي محمد السادس اسم الحسن على وليي عهده نسبة لاسمي السلطان الحسن الأول والملك الحسن الثاني، وتجسيدا لاستمرارية العرش.

The post الشعب المغربي يحتفى بميلاد ولي العهد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية