ميلانيا ترامب تطلق حملة توعوية للأطفال

قامت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب، أمس الاثنين، بإطلاق حملة خاصة بعنوان “كن الافضل” (Be best) لتوعية الأطفال بصعوبات الحياة الحديثة.

وقالت ميلانيا ترامب في مراسم إطلاق حملتها في البيت الأبيض: “يوجد اليوم الكثير من الأسئلة الهامة التي يواجهها الأطفال.

والأعمدة الثلاثة الرئيسية لحملة “كن الأفضل” هي نمط الحياة الصحي، والسلوك في شبكات التواصل الاجتماعي، وخطر استخدام المواد الأفيونية، ويجب علينا جميعا أن نبذل جهودنا ونعطي لأطفالنا ما يحتاجون إليه لتقييم حالتهم الاجتماعية والعاطفية.

وأضافت أن الكبار يتحملون المسؤولية عن توعية الأطفال، مشيرة إلى أن حملتها تهدف إلى ذلك بالذات، وتابعت: “طالما أنا السيدة الأولى في الولايات المتحدة، سأبذل قصارى جهدي لأن أكون الأفضل في تقديم الدعم لبرامج نمط الحياة الصحي وتعليم الأطفال آلات ومهارات الرفاهية العاطفية والاجتماعية والنفسية”.

كما توعدت ميلانيا بطرح أسئلة سلوك الأطفال في الإنترنت في اتصالاتها مع مسؤولي المجال التكنولوجي.

