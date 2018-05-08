الأمم المتحدة تُطالب أطراف النزاع في سوريا بضمان حماية المدنيين والبنية التحتية

عين ليبيا

قامت الأمم المتحدة بدعوة جميع الأطراف في سوريا، ومن يتمتعون بنفوذ لديها، إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وبدون عوائق إلى جميع المحتاجين بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأعمال العدائية الجارية جنوب العاصمة دمشق منذ 13 أبريل أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، فضلاً عن تشريد آخرين وتدمير البنية التحتية.

مشيراً إلى أن العمليات العسكرية في مخيم اليرموك أسفرت عن نزوح حوالي 7000 شخص، 70% منهم من لاجئي فلسطين، إلى بلدات يلدا وبابيلا وبيت سحم في ريف دمشق.

وخاطب المتحدث باسم الأمين العام جميع الأطراف بضرورة ضمان إجلاء المدنيين بصورة آمنة وطوعية تتفق تماما مع معايير الحماية بموجب القانون الدولي.

وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية المشتركة إلى المحتاجين في بلدات يلدا وبابيلا وبيت سحم واليرموك، حالما يتم السماح بالوصول إلى تلك المناطق.

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