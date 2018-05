مصر تضع ضوابط أخلاقية صارمة لمسلسلات رمضان

المتوسط:

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أن لجنة الدراما بالمجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات، قائلا: “لسنا لجنة فاشية كل هدفنا العودة للقيم، ولا نكبل الحريات”.

وقال مكرم، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام الذي ناقش معايير الدرامية: “أصررنا على وضع معايير، لأن هناك أشياء لا يمكن أن يتواجد فيها إهانات لفظية وضرب”.

وشدد على أن المجلس فرض غرامة 250 ألف جنيه على كل لفظ فاحش، مضيفًا: “نتمنى أن يقبل مجلس النواب هذه المعايير، وكلها معايير مهنية.. والعملية بلا ضابط لا يقوم أحد بمحاسبة أحد، وكل شخص يريد أن يأخذ حريته المطلقة ولا يوجد معايير ضبط المسلسلات”.

وأضاف: “يجب أن تنتهي المسلسلات قبل 15 رمضان حتى يمكن رقابتها ومراجعتها”، مستطردًا: “عشنا 8 سنوات من الفوضى لا حدود ولا قيم ولا التزام بأي شيء”.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد عقدت جلسات استماع مع المخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما ود.خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، لبحث وضع معايير وضوابط للأعمال الدرامية والإعلانات خلال شهر رمضان المبارك.

