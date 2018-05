أردوغان: جهودنا في البلقان مستمرة رغم معارضة الغرب

المتوسط:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجهود التركية في البلقان توجه صفعة قوية لمخططات الذين لديهم أطماع في المنطقة ويعقدون آمالهم على الاستفادة من الأزمات والاضطرابات فيها.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي، ألكسندر فوسيتش، عقب ترؤسهما اجتماع مجلس التعاون التركي الصربي رفيع المستوى في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده “ستواصل بذل الجهود، لا سيما في البلقان، سواء أستساغ ذلك الغرب أما لم يستسغه”.

وأضاف أن بلاده ستواصل سعيها وجهودها لإعادة بناء وإحياء الآثار التاريخية في البلقان، وذلك عبر وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”.

وشدد أن أنشطة تركيا في البلقان وتعاونها القوي مع صربيا والبوسنة والهرسك يزعج البعض، حيث تعمل أوساط على تشويه جهود تركيا ونقلها بشكل مغاير عن الواقع في المنطقة.

وأشار إلى أن “الجهود التركية في البلقان توجه صفعة قوية لمخططات الذين لديهم أطماع في المنطقة ويعقدون آمالهم على الاستفادة من الأزمات والاضطرابات فيها”، في إشارة إلى دول غربية.

وتابع “نوصي هذه الأوساط بالتركيز وبذل الجهود للمساهمة في السلم والاستقرار بمنطقة البلقان، بدلا من السعي وراء أمور لا قيمة لها”.

