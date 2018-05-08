هيومن رايتس تندد باستمرار اعتقال ‘قشوط’ و ‘اليعقوبي ‘

ايوان ليبيا – وكالات :

من مكتبها ببيروت اصدرت منظمة هيومن رايتس يوم امس 7/ 5 / 2018 تقريرها عن اعتقال الصحفيين سليمان قشوط مدير جائزة سبتموس ومحمد اليعقوبي المدير التنفيدي للجائزة ..

وبعد ان اورد التقرير تفاصيل عملية الاعتقال اسشهدت هيومن رايتس باقوال احد الشهود والى احد الاقارب بقولها نقلا عنه ( قال أحد أقرباء قشوط الذي تحدث مع هيومن رايتس ووتش يوميّ 2 و6 مايو/أيار إن الجماعة لم تقدم أي أمر أو تبرير قانوني للاعتقال ) .

واشارت المنظمة الى أن المجموعة التي القت القبض على الصحفيين هي مجموعة تابعة رسميا لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا بطرابلس مضيفة ان اسباب الاحتجاز مجهولة ولم تستطيع عائلتهما التواصل معهما .

وجاء في التقرير عن باحثة حقوقية مختصة بليبيا ( وقالت حنان صلاح، باحثة أولى مُختصة في ليبيا في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات الليبية إطلاق سراح الرجلين فورا، إلا إذا قدمت أمرا قانونيا بالاعتقال. في ما عدا ذلك، سيبدو هذا وكأنه مثال آخر على اعتقال صحفيين وإعلاميين من قبل المجموعات المسلحة لمُضايقتهم وتخويفهم”.)

وعن تقارير اعلامية نقلت هيومن رايتس ما اكده المتحدث باسم الجماعة المُسلحة حيث أكد الاعتقالين ونفى صلتهما بالجائزة الإعلامية.

وجاء في تقرير المنظمة انها تحدثت يوم 2 مايو/أيار عبر الهاتف مع صديق آخر لقشوط، قال (إن الأخير تلقى عدة تحذيرات قبل وبعد حفل جائزة 2018، التي نُظمت في 28 مارس/آذار).

واضافت المنظمة (قال قريب قشوط إن قوة الردع الخاصة كانت قد حذرت قشوط من تنظيم حفل الجوائز. تكهن القريب بأن الجماعة المسلحة قد تكون استهدفت الرجلين بسبب طبيعة الاحتفال الخاصة بالجائزة، حيث اختلط الرجال والنساء، وارتدت بعض النساء ملابس تعتبرها الجماعة مُنافية للقيم الاجتماعية.)

واختتم تقرير هيومن رابتس بموجز عن تقرير للامم المتحدة حول الاحتجاز التعسفي وطويل الامد بالاضافة لذكره وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والوفاة رهن الاحتجاز، والإعدام بإجراءات موجزة”.

وعن الصحفين بليبيا جاء في التقرير (الصحفيون والإعلاميون في ليبيا هم في كثير من الاحيان ضحايا الاعتداءات الجسدية، التهديدات، المُضايقات، الاختفاء، والاعتقال التعسفي من قبل جماعات مُسلحة، وبعضها تابعة لإحدى الحكومتين المُتنافستين على الشرعية. فرّ العديد من المُدونين، الإعلاميين، والصحفيين من البلاد، لا سيما مُنذ اندلاع القتال عام 2014.)

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