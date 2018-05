روسيا تطور قدرات الليزر القتالي الجديد

المتوسط:

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن الخبراء الروس يعملون على تطوير قدرات الليزر القتالي الجديد الذي استعرضه الرئيس بوتين مؤخرا.

وفي مقابلة مع الصحافة قال المسؤول إن منظومة Peresvet الليزرية القتالية الروسية الجديدة تضم العديد من آليات الدعم والتوجيه حاليا، ويعمل الخبراء في البلاد على زيادة فعالية هذه المنظومة وجعلها أصغر وأكثر ملائمة للاستخدام في جميع ظروف المعركة، وربما ستظهر النسخ المعدلة من هذه المنظومة للعلن قريبا”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد استعرض هذه المنظومة، خلال خطاب وجهه إلى الجمعية الفدرالية الروسية، في الأول من مارس الفائت. واستعرض معها العديد من المنظومات القتالية الروسية الحديثة التي ليس لها مثيل في العالم بعد، كمنظومة “كينجال” (الخنجر) الصاروخية المحمولة فائقة السرعة، المدمرة لحاملات الطائرات، ومنظومة الروبوتات البحرية المخصصة للتعامل مع الأهداف البحرية كالسفن الحربية والغواصات.

