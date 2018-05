فرنسا: إضعاف الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي لاشتعال المنطقة

المتوسط:

أكدت وزيرة دفاع فرنسا، فلورنس بارلي، أن إضعاف الاتفاق النووي مع إيران سيلهب منطقة مشتعلة، وذلك فيما ينتظر العالم ما إذا كان رئيس أمريكا، دونالد ترامب، سينسحب اليوم من الاتفاق.

وأعلنت بارلي، بحسب “روسيا اليوم”، أن الاتفاق ليس مثالياً، لكنه نجح في تعليق البرنامج النووي العسكري لطهران وأن الإيرانيين يحترمون الاتفاق، قائلة إن “هذا الاتفاق.. عامل للسلام والاستقرار في منطقة مشتعلة بشدة”.

وكان مسؤول أمريكي قد أشار يوم أمس الاثنين، إلى أنه ليس من الواضح إن كانت جهود الحلفاء الأوروبيين لتهدئة مخاوف ترامب كافية لإنقاذ الاتفاق.

وكتب ترامب على موقعه في تويتر، أنه سيعلن موقفه من الاتفاق المثير للجدل الثلاثاء الساعة 2.00 ظهراً (1800 بتوقيت غرينتش).

وهدد الرئيس الأميركي مراراً بالانسحاب من الاتفاق، الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران، مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على “إصلاح عيوبه”.

وبموجب الاتفاق المبرم مع اللجنة السداسية المشكلة من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، قيدت إيران بشكل صارم قدرتها على تخصيب اليورانيوم في مسعى لإثبات أنها لا تحاول صنع قنابل ذرية. ومقابل ذلك حصلت طهران على تخفيف للعقوبات الاقتصادية.

ولم تنقطع إسرائيل ودول عربية عن التحريض ضد هذا الاتفاق الذي أسماه الموقعون عليه “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

