الكونجرس: لانستطيع منع انسحاب ترامب من المشروع النووي الإيراني

أكد بن كاردان، العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ عن ولاية ميريلاند، أن الكونغرس الأمريكي لن يتمكن من منع الرئيس دونالد ترامب من الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأعلن كاردان في واشنطن: “لا يستطيع الكونغرس أن يفعل سوى القليل جدا، هذا اتفاق على المستوى التنفيذي.. الكونغرس لا يلعب دورا في قرار الرئيس الانسحاب من هذا الاتفاق”.

وقال: “أعتقد أن من مصلحة المجتمع الدولي الحفاظ على خطة العمل المشترك الشاملة SVPD، (الاتفاق)، طالما أن إيران ملتزمة بها، وإنه يلاحظ التزام طهران بها.

وأضاف “الآن تستخدم إيران الآليات الموجودة في خطة العمل المشترك الشاملة SVPD لإخضاع أمريكا للمساءلة عن انتهاكاتها الخاصة لهذه الخطة (الاتفاق النووي مع إيران)، وهو أمر محزن”.

وتوصلت سداسية الوسطاء الدوليين (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا، وروسيا) في عام 2015 إلى اتفاق تاريخي مع إيران بشأن تسوية المشاكل على المدى الطويل حول برنامج إيران النووي، فتم اعتماد خطة عمل شاملة مشتركة SVPD، يزيل تنفيذها عن كاهل إيران العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إلا أن ترامب أعرب أكثر من مرة عن عدم رضاه عن هذه الصفقة وتحدث عن إمكانية الانسحاب منها، إذا فشلت مساعي إصلاح هذه الاتفاقية، ومن المقرر أن يعلن ترامب مساء اليوم 8 مايو، تمديد أو عدم تمديد رفع العقوبات عن إيران وفقاً للاتفاقيات.

